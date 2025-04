Fusion US Steel-Nippon Steel : le volte-face d'Ancora

(AOF) - Hier, le producteur américain d'acier US Steel a affirmé que l'investisseur activiste Ancora Holdings, qui avait précédemment tenté de saper la fusion prévue avec la société japonaise Nippon Steel, a fait volte-face. US Steel affirme qu'Ancora est favorable à la transaction. Désormais, l'investisseur activiste n'a pas l'intention de s'opposer à l'offre de Nippon Steel qui s'élève à 55 dollars par action.

"Le plan de dernière minute d'Ancora, dévoilé récemment, est pour le moins incohérent et soulève une question cruciale : si Ancora estime désormais que son plan lui rapporterait plus de 75 dollars par action, pourquoi soutient-il soudainement un accord en numéraire de 55 dollars par action avec Nippon Steel ? Les volte-face d'Ancora concernant l'accord avec Nippon Steel devraient rendre les actionnaires d'US Steel encore plus sceptiques quant à ses véritables motivations", a indiqué US Steel dans un communiqué.

