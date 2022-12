Fusion-acquisition entre deux gérants d'actifs privés au Royaume-Uni

(NEWSManagers.com) - La société de gestion alternative britannique Mercia Asset Management a annoncé, ce mardi, l'acquisition de Frontier Development Capital (FDC), gestionnaire spécialisé sur les prêts aux entreprises régionales basé à Birmingham pour un montant pouvant atteindre 9,5 millions de livres.

FDC compte quelque 415 millions de livres d'encours sous gestion et une centaine d'entreprises établies dans les Midlands et le nord de l'Angleterre dans ses portefeuilles de prêts. Après l'acquisition, l'équipe de prêts de Mercia sera composée de 41 employés et gérera près de 531 millions de livres. La direction de FDC, qui détenait la majorité du capital, sera conservée au sein de Mercia, qui voit ses encours totaux passer à environ 1,4 milliard de livres.