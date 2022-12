Fundsmith s'associe à FundRock pour sa distribution et vise l'Italie

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs britannique Fundsmith a renforcé sa collaboration avec la ManCo FundRock pour la distribution des fonds de sa Sicav luxembourgeoise dans l'Union européenne via sa filiale FundRock Distribution. La société fondée et dirigée par Terry Smith, star de la gestion d'actifs outre-Manche, faisait déjà appel à FundRock pour des services de gestion.

Fundsmith dispose d'une Sicav luxembourgeoise depuis 2011 avec une version Ucits de son fonds phare Fundsmith Equity Fund, plus gros fonds actif actions domicilié au Royaume-Uni (22 milliards de livres d'encours à fin octobre 2022) et une version plus durable Fundsmith Sustainable Equity Fund, qui exclut un certain nombre de secteurs.

Mark Laurence, directeur des opérations de Fundsmith, a indiqué dans un communiqué que ce partenariat avec FundRock permettrait à la société de gestion de cibler en particulier le marché italien avec le nouveau directeur commercial de FundRock, Giuseppe Bellavia, qui évoluait précédemment chez Allianz Global Life et dirigera la distribution de Fundsmith depuis l'Italie.

En décembre 2021, NewsManagers révélait que Fundsmith avait établi une société par actions simplifiée (SAS) en France baptisée Fundsmith Europe. Une succursale que le gestionnaire n'aura pas développé puisque l'entité concernée fait l'objet d'une procédure de dissolution anticipée sans liquidation depuis le 31 octobre selon les informations de NewsManagers.