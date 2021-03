FundRock France AM reçoit son agrément AMF

(NEWSManagers.com) - La management company (" manco " ) luxembourgeoise FundRock a annoncé ce 22 mars avoir obtenu l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers (" AMF " ) pour sa filiale hexagonale FundRock France AM.

La nouvelle société française, lancée en mars 2020, couvrira notamment le capital-investissement et l'immobilier, au travers de fonds FIA (Fonds d'investissement alternatif), et d'OPCVM. Sa direction a été confiée, dès son lancement, à l'ancien directeur général de Twenty First Capital Jean Edouard Mazery.

DAns son communiqué, elle assure que depuis l'annonce de son projet l'année dernière, FundRock a attiré " un grand nombre de nouveaux fonds réglementés français" . Avant le lancement de FFAM, une équipe dédiée gérait ces fonds depuis l' entité luxembourgeoise sous le régime de libre prestation de service d' investissement (LPS).