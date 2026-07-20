Fundora ouvre l'accès à la start-up IA de Jeff Bezos

(Zonebourse.com) - Alors que l'accès au Private Equity se modernise, Fundora franchit une nouvelle étape stratégique. La plateforme d'investissement a annoncé aujourd'hui le lancement de son modèle "Deal by Deal", permettant aux épargnants de choisir précisément, projet après projet, les entreprises dans lesquelles ils se positionnent. Pour inaugurer ce format distribué sous forme de "Drops" (opportunité éphémère), Fundora ouvre l'accès à Prometheus, la start-up d'IA industrielle cofondée et codirigée par Jeff Bezos.

Jusqu'ici, le capital-investissement imposait de bloquer ses capitaux pendant 5 à 10 ans dans des fonds traditionnels, sans connaître à l'avance les entreprises qui y seraient intégrées. Quant à l'investissement direct par projet, il restait réservé à un marché gris peu structuré, avec plusieurs niveaux d'intermédiaires, des frais non communiqués et un cadre réglementaire limité.

Première plateforme d'investissement ouvrant le Private Equity professionnel aux particuliers, Fundora assainit ce marché en y apportant un cadre institutionnel strict. Via sa société de gestion Kyosei AM, agréée par l'AMF, la plateforme s'engage sur une transparence à chaque étape : structure de deal explicite, frais communiqués en amont, reportings réguliers et suivi centralisé dans l'espace membre. A chaque nouveau "Drop", les investisseurs décident de leur participation et de leur ticket, selon une logique proche de celle des Family Offices.

Accéder au tour de table de Prometheus aux côtés des grandes institutions de Wall Street

Pour son premier dossier en "Deal by Deal", Fundora ouvre l'accès à Prometheus. Fondée en novembre 2025, la start-up marque le retour opérationnel de Jeff Bezos en tant que co-CEO, une première depuis son départ d'Amazon en 2021. Aux côtés de Vik Bajaj (ex-Google X, ex-Verily), et d'une équipe recrutée chez OpenAI, DeepMind et Meta, Prometheus développe un "artificial general engineer" : un système d'IA destiné à automatiser la conception et l'optimisation d'objets physiques complexes tels que les semi-conducteurs, les moteurs aéronautiques et les molécules pharmaceutiques.

Pour s'imposer sur le secteur de l'IA physique, Prometheus déploie une stratégie unique de holding industrielle visant à lever jusqu'à 100 milliards de dollars pour acquérir directement des usines et en capter les données de production exclusives. En juin 2026, la société a finalisé une levée de fonds de 12 MdsUSD auprès de JPMorgan, Goldman Sachs et BlackRock, propulsant sa valorisation à 41 MdsUSD en seulement sept mois d'existence.

"Proposer le modèle du "Deal by Deal" avec un dossier de l'envergure de Prometheus est une véritable démonstration de force. Nous prouvons que le Private Equity professionnel pour les particuliers n'est plus une promesse d'avenir, mais une réalité opérationnelle immédiate. S'aligner aux côtés de Jeff Bezos et des plus grands fonds institutionnels mondiaux est désormais accessible à notre communauté, dans le cadre réglementaire le plus exigeant d'Europe", a commenté Bradley Lafond, CEO et co-founder de Fundora.

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