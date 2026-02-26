Fundora acquiert Kyoseil Asset Management

(AOF) - Après avoir collecté 50 millions d’euros depuis son lancement en juin 2025 et fédéré 30 000 utilisateurs, Fundora annonce l’acquisition de 100% du capital de Kyoseil Asset Management, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF - agrément GP 99040). Cette opération, réalisée sur fonds propres et soumise aux autorisations réglementaires préalables, marque le passage de Fundora du statut de fintech innovante à celui d’institution financière intégrée.

Jusqu'à présent, Fundora permettait aux particuliers d'accéder aux fonds de private equity via un modèle structuré, et régulé par la gestion sous mandat de Sanso Longchamp. En internalisant la gestion, Fundora franchit un cap supplémentaire : la maîtrise complète du processus d'investissement, de la structuration à la gestion des mandats.

"Fundora s'institutionnalise. Le rachat de Kyoseil accélère notre transformation et affirme Fundora comme un acteur institutionnel de référence. En structurant ses propres mandats, nous étendons notre champ d'intervention en private equity et concevons désormais des stratégies d'investissement complètes. Cela se traduit par une maîtrise totale de la chaîne de valeur. En limitant les intermédiaires, nous optimisons la structure de frais pour offrir une meilleure performance nette à nos clients", a déclaré Bradley Lafond, CEO de Fundora.

Cette intégration verticale permet à Fundora :

- d'internaliser la structuration des mandats de gestion

- de réduire la dépendance aux intermédiaires

- d'optimiser la structure de coûts

- et d'améliorer la performance nette potentielle pour les investisseurs

Fundora devient ainsi capable de prendre des allocations dans des fonds, mais également de concevoir et piloter ses propres stratégies d'investissement.

Au-delà de la gestion d'actifs, cette acquisition ouvre une nouvelle phase de développement : celle d'un acteur patrimonial global.

Le nouveau groupe compte désormais 20 collaborateurs et opère à travers deux bureaux stratégiques : Paris et Aix-en-Provence.

Grâce à l'internalisation des équipes de gestion, Fundora propose désormais des bilans patrimoniaux complets, une ingénierie fiscale dédiée, une gestion sous mandat personnalisée et un accompagnement renforcé pour les investisseurs particuliers et premium.

Depuis sa création, Fundora poursuit une mission simple : ouvrir le private equity professionnel aux particuliers, via un service de gestion sous mandat structuré et accessible.