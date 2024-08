Fundhouse promeut plusieurs collaborateurs

La maison britannique de conseil en sélection de fonds Fundhouse a annoncé cette semaine, par la voix de son cofondateur Rory Maguire, plusieurs évolutions au sein de ses équipes.

Chris Proudfoot est promu investment manager au sein de l’équipe de construction des portefeuilles modèles, aux côtés du cofondateur. Analyste de fonds depuis 2019 chez Fundhouse, ce sélectionneur a travaillé par le passé pour Stamford Associates et RBC Capital Markets.

Tom Dunster et Peter Brunt, tous deux analystes seniors, vont piloter la recherche en sélection de fonds et en ESG. Le premier y travaille depuis 2020, et a une bonne vingtaine d’années d’expérience en sélection de fonds. Le second est un ancien de Morningstar, qui a dirigé la sélection de fonds de Schroders Personal Wealth de 2020 à fin 2023.

Enfin, Benjamin Jones prend la direction des opérations. Il y était précédemment responsable des solutions clients, et y a commencé comme analyste de fonds.

L'Agefi