FundGlobam France recrute deux commerciaux

La société de conseil en distribution transfrontalière de fonds FundGlobam vient de recruter deux nouveaux commerciaux pour son antenne parisienne. Il s'agit de Jean-François Poulnais, qui va assurer le développement des activités auprès de la clientèle institutionnelle, et Fabienne Sottovia, qui assurera le développement commercial sur la place de Paris.

Jean-François Poulnais était jusqu'ici directeur commercial et marketing de Legtech. Il a auparavant travaillé près de dix ans dans les domaines juridiques et commerciaux d'Amundi Services, et quatre ans comme directeur juridique d'AllianzGI France.

Fabienne Sottovia arrive du third party marketer FG Conseil. Elle fut également, par le passé, commerciale pour le TPM Compagnie Financière Jacques Coeur, mais aussi chez Ecofi Investments, Financière Atlas, et Citibank Paris.