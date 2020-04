Fund Channel obtient un mandat de Crédit Agricole Italia

(NEWSManagers.com) - Crédit Agricole Italia a confié à Fund Channel, une plate-forme de distribution d' OPCVM en architecture ouverte, un deuxième portefeuille de fonds distribués pour un montant de 3,5 milliards d' euros. Le portefeuille a été transféré le 1er avril 2020.

Fund Channel assure que ce contrat est une illustration de sa volonté de renforcer sa présence en Italie. La société a ouvert son bureau de représentation à Milan l' an dernier.

Créée en 2005, Fund Channel est détenue depuis le 31 juillet 2009 à hauteur de 50,04% du capital par Amundi (une filiale du Crédit Agricole) et 49,96% par BNP Paribas Investment Partners. Elle intermédie plus de 50 milliards d' euros en fonds tiers pour plus de 250 sociétés de gestion sous contrat et plus de 100 clients distributeurs, selon son site Internet.