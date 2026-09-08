Fund Channel nomme une directrice produits

Fund Channel annonce la nomination de Laurence Le Chevallier au poste de directrice produits (chief product officer) et membre du comité exécutif. Dans ses nouvelles fonctions, elle supervisera la stratégie, le produit, le marketing et la communication, ainsi que l’innovation. Elle est censée jouer un rôle clé dans la mise en œuvre du plan à moyen terme de Fund Channel et dans le développement de la prochaine génération de ses solutions de distribution.

Laurence Le Chevallier rejoint Fund Channel en provenance d’Amundi Technology, où elle occupait le poste de responsable mondiale de la transformation, avec un accent particulier sur le déploiement de l’IA à grande échelle. Auparavant, en tant que partner chez Sagalink Consulting, cabinet spécialisé dans la gestion d’actifs et l’asset servicing, elle a piloté d’importants projets en étroite collaboration avec Amundi, Caceis et Fund Channel.

Fund Channel est une plateforme B2B de distribution de fonds en architecture ouverte, détenue majoritairement par Amundi, aux côtés de Caceis qui en détient 33,33%. La plateforme représente aujourd’hui environ 660 milliards d’euros d’actifs sous intermédiation.