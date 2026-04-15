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Fund Channel (Amundi) choisi par Korege pour de nouveaux services
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 14:13

Amundi indique que Fund Channel, la plateforme B2B de distribution de fonds exploitée en joint venture avec CACEIS, approfondit sa relation avec Korege, société d'assurances française reconnue pour son expertise en gestion de patrimoine.

Dans le cadre de sa stratégie de rationalisation et de simplification des processus qui le lient aux gestionnaires d'actifs, Korege confie ainsi à Fund Channel, sur un périmètre élargi, la gestion de ses services de collecte et de facturation des rétrocessions.

"Cette extension lui permettra d'optimiser son écosystème en architecture ouverte, accessible via un point d'entrée unique, et de gagner en fluidité et en efficacité", explique le gestionnaire d'actifs français.

Korege confie également à Fund Channel la centralisation et l'externalisation de son dispositif de distribution afin d'optimiser la diffusion de ses produits auprès des réseaux de distribution en France.

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