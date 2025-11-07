Fulgent Genetics progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année fiscale et battu ses prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
7 novembre - ** Les actions de la société de tests génétiques Fulgent Genetics FLGT.O augmentent de 7,6 % à 24 $ avant bourse
** La société relève ses prévisions de revenus pour l'année fiscale à 325 millions de dollars, contre 320 millions de dollars précédemment, les analystes s'attendent à des revenus annuels de 320,12 millions de dollars selon les données compilées par le LSEG
** La société affiche un chiffre d'affaires de 84,07 millions de dollars au troisième trimestre, contre une estimation de 81,4 millions de dollars
** A la dernière clôture, l'action FLGT était en hausse de 20,8% depuis le début de l'année
