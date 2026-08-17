Fulcrum va fusionner avec Slate dans le cadre d'une opération entièrement en actions, suite à un revers dans le domaine pharmaceutique

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Fulcrum Therapeutics FULC.O a annoncé lundi qu'elle allait fusionner avec la société privée Slate Medicines dans le cadre d'une opération entièrement en actions, alors que la société de biotechnologie cherche à reconstituer son portefeuille de projets après avoir interrompu le développement de son principal candidat-médicament le mois dernier.

L'action Fulcrum a progressé d'environ 7 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Voici quelques détails:

* Cette opération permet à Fulcrum d’accéder à l’anticorps expérimental de Slate, le SLTE-1009, développé pour prévenir la migraine et d’autres troubles liés aux maux de tête.

* Le mois dernier, Fulcrum a interrompu le développement du pociredir, un traitement oral contre la drépanocytose, après que l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a signalé des risques potentiels de cancer, privant ainsi la société de toute voie réglementaire viable pour ce médicament.

* La société issue de la fusion opérera sous le nom de Slate Medicines et sera cotée au Nasdaq sous le symbole « SLTE », ont indiqué les entreprises.

* Slate a également obtenu des engagements pour un placement privé de 245 millions de dollars mené par Frazier Life Sciences, avec la participation d’investisseurs tels que RA Capital Management, OrbiMed, RTW Investments, Forbion, Deep Track Capital et Foresite Capital.

* Slate a indiqué que ce financement, combiné à sa trésorerie actuelle, devrait permettre de financer ses activités jusqu’en 2029, de faire progresser le SLTE-1009 jusqu’au stade intermédiaire de développement dans le traitement de la migraine et de soutenir l’ensemble de son portefeuille de produits.

* Fulcrum a depuis réduit ses effectifs de 85 %, passant de 57 à 9 employés, dans le cadre d’une restructuration qui devrait être achevée d’ici le deuxième trimestre.

* Dans le cadre de la fusion, les investisseurs de Slate devraient détenir environ 95 % de la société issue de la fusion, tandis que les actionnaires de Fulcrum devraient en détenir environ 5 %.

* La fusion devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026.