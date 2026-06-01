Fulcrum Therapeutics en baisse après avoir abandonné le développement d'un médicament contre la drépanocytose

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juin - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Fulcrum Therapeutics FULC.O a chuté d'environ 49 % pour s'établir à 3,28 dollars après la clôture

** La société annonce qu'elle met fin au développement de son programme expérimental pociredir destiné au traitement de la drépanocytose, une maladie héréditaire du sang

** Elle ajoute qu'elle explorera des alternatives stratégiques potentielles, y compris, mais sans s'y limiter, une fusion, une acquisition, un regroupement d'entreprises ou d'autres transactions stratégiques impliquant la société ou ses actifs

** Elle indique que la FDA a émis des réserves concernant le profil bénéfice-risque du pociredir dans le traitement de la drépanocytose, en raison d'un taux inattendu de tumeurs hématologiques secondaires observé avec le médicament d'Ipsen

IPN.PA appelé Tazverik, qui a récemment été retiré du marché mondial

** La société a pris des mesures pour réduire considérablement ses dépenses d'exploitation et préserver son capital

** Au 31 mars 2026, Fulcrum disposait de 333,3 millions de dollars en trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables

** FULC en baisse de 43 % depuis le début de l'année