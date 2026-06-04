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Fulcrum en baisse après l'annonce d'une restructuration et d'un plan de suppression de 85 % des emplois
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 23:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 juin - ** L'action de Fulcrum Therapeutics FULC.O recule de 3 % à 3,27 dollars après la clôture

** FULC approuve un plan de restructuration après avoir abandonné le pociredir pour le traitement de la drépanocytose

** Fulcrum a abandonné le développement du médicament suite aux inquiétudes soulevées par la FDA américaine concernant un risque de cancer

** La société va réduire ses effectifs de 85 %, passant de 57 à 9 employés, une réduction qui devrait être achevée d'ici le deuxième trimestre

** Des charges de restructuration d'environ 4,2 millions de dollars sont attendues au deuxième trimestre

** Le titre FULC a chuté de 70 % depuis le début de l'année

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