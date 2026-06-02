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Fulcrum chute après avoir abandonné son programme de développement d'un médicament contre la drépanocytose
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 11:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juin - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Fulcrum Therapeutics FULC.O ont chuté de 49,7 % à 3,23 dollars avant l'ouverture du marché ** La société a annoncé lundi soir qu'elle mettait fin au développement de son programme expérimental pociredir destiné au traitement de la drépanocytose, une maladie héréditaire du sang

** Fulcrum a indiqué que la FDA avait exprimé des inquiétudes liées à des cancers du sang secondaires observés avec le médicament anticancéreux d'Ipsen IPN.PA , le Tazverik, qui a été retiré du marché mondial en mars

** La société a déclaré avoir soumis à la FDA des informations étayant sa position selon laquelle les différences mécanistiques entre les cibles des deux médicaments étaient pertinentes pour l'évaluation du rapport bénéfice/risque

** La FDA a toutefois conclu que tout médicament ciblant la protéine PRC2 comportait un risque

** Fulcrum va explorer différentes options, notamment une fusion, une acquisition, un regroupement d'entreprises ou toute autre transaction, et a entamé des mesures visant à réduire ses dépenses d'exploitation et à préserver sa trésorerie

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu 43 % depuis le début de l'année

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