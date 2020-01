Fulcrum AM lance une stratégie risk premia

(NEWSManagers.com) - Fulcrum Asset Management a transformé son fonds Ucits Fulcrum Alternative Beta Plus en Fulcrum Risk Premia. Le " nouveau" fonds sur les primes de risque aura 70 millions de dollars de capitaux d' amorçage. La stratégie a attiré 1,1 milliard de dollars supplémentaires via un fonds de droit caïman et des comptes gérés distincts.

La nouvelle stratégie est investie dans un portefeuille très diversifié de flux de rendement, axé sur les primes macroéconomiques et en excluant toute exposition à des titres ou facteurs spécifiques.