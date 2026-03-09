FuelCell Energy recule en raison d'une perte d'exploitation plus importante que prévu au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Les actions de la société d'énergie renouvelable FuelCell Energy FCEL.O ont baissé de ~4% à 7,30 $ en pré-marché

** La société annonce un Ebitda ajusté de 17 millions de dollars pour le 1er trimestre, contre une perte estimée à 9,27 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre s'élève à 30,5 millions de dollars, contre 42,2 millions de dollars prévus

** La perte d'exploitation du premier trimestre s'élève à 26,3 millions de dollars, contre 32,9 millions de dollars au premier trimestre 2025

** Jusqu'à la dernière clôture, FCEL en hausse de ~4% cette année