 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 098,87
-0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

FuelCell Energy obtient un prêt EXIM de 25 millions de dollars ; les actions sont en baisse
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 15:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions de la société d'énergie renouvelable FuelCell Energy FCEL.O chutent de 3,7 % à 6,4 $

** Co conclut un nouveau cycle de financement par emprunt avec la Banque d'exportation et d'importation des États-Unis (EXIM)

** La transaction fournit un produit brut d'environ 25 millions de dollars

** Le produit servira à financer la production de modules de piles à combustible pour la phase finale de la modernisation de FuelCell Energy au complexe industriel Hwaseong Baran de Gyeonggi Green Energy, en Corée du Sud

** "Ce nouveau financement accroît notre flexibilité en matière de capital et nous permet d'accélérer nos efforts pour servir les marchés internationaux", a déclaré Michael Bishop, directeur financier de FCEL

** En incluant le mouvement de la séance, les actions ont baissé de 28,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

FUELCELL ENERGY
6,4000 USD NASDAQ -4,62%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank