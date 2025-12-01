FuelCell Energy obtient un prêt EXIM de 25 millions de dollars ; les actions sont en baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions de la société d'énergie renouvelable FuelCell Energy FCEL.O chutent de 3,7 % à 6,4 $

** Co conclut un nouveau cycle de financement par emprunt avec la Banque d'exportation et d'importation des États-Unis (EXIM)

** La transaction fournit un produit brut d'environ 25 millions de dollars

** Le produit servira à financer la production de modules de piles à combustible pour la phase finale de la modernisation de FuelCell Energy au complexe industriel Hwaseong Baran de Gyeonggi Green Energy, en Corée du Sud

** "Ce nouveau financement accroît notre flexibilité en matière de capital et nous permet d'accélérer nos efforts pour servir les marchés internationaux", a déclaré Michael Bishop, directeur financier de FCEL

** En incluant le mouvement de la séance, les actions ont baissé de 28,7 % depuis le début de l'année