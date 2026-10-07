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FuelCell Energy nomme un nouveau directeur financier ; l'action recule
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 15:10

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les actions de FuelCell Energy ( FCEL.O ) reculent de 7,3 % à 19,15 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société nomme Matthew Latino au poste de directeur financier; il succède à Michael Bishop dans le cadre d'une transition prévue au sein de la direction

** M. Latino rejoint FCEL après avoir travaillé chez Xylem

XYL.N , une entreprise spécialisée dans les technologies de l'eau, où il occupait le poste de vice-président senior des finances et de directeur financier du segment « Measurement & Control Solutions »

** Michael Bishop restera en poste en tant que conseiller senior jusqu’à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de FCEL de 2027 afin d’accompagner la transition

** Six des onze sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, trois “conserver” et deux “vendre”; leur objectif de cours médian est de 22 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse de plus de 180 % depuis le début de l’année

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FUELCELL ENERGY
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XYLEM
101,925 USD NYSE -2,54%
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