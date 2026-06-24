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FuelCell Energy bondit grâce à un accord d'approvisionnement en électricité avec Fit Energy USA
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 13:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juin - ** L'action FuelCell Energy FCEL.O progresse de 15 % à 25,10 dollars en pré-ouverture

** L'entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables et Fit Energy USA, un développeur de solutions énergétiques, annoncent un accord stratégique portant sur la fourniture d'une puissance de base propre pouvant atteindre 380 mégawatts sur site pour des centres de données, grâce à la technologie de piles à combustible à grande échelle de FCEL

** L'accord prévoit le versement immédiat d'un acompte pour une première tranche de 30 MW, dont la livraison devrait débuter dans le courant de l'année

** Dans le cadre de cet accord, Fit Energy pourra recevoir des bons de souscription liés aux prochaines étapes de déploiement, pouvant aller jusqu’à 380 MW

** "Cet accord confirme une nouvelle fois notre décision d’étendre nos activités à 500 MW, tout en préservant notre capacité à répondre aux besoins d’un portefeuille de clients vaste et en pleine croissance", déclare Jason Few, directeur général de FCEL

** Depuis le début de l’année, l’action a progressé de 198,5 %

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