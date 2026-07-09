FuboTV nomme Bowen, de Disney, au poste de directrice générale et écarte Gandler, un cadre de longue date

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La société de streaming FuboTV FUBO.N a nommé jeudi Alisa Bowen, cadre chez Disney, au poste de directrice générale à compter du 10 juillet, tout en écartant David Gandler, un pilier de l'entreprise, de la direction. Âgée de 53 ans, Mme Bowen rejoint FuboTV après avoir travaillé chez Walt Disney DIS.N , où elle occupait depuis septembre 2022 le poste de présidente de Disney+, la plateforme de streaming du géant des médias. Au cours de sa carrière, elle a également occupé des postes de direction chez News Corp Australia

NWSA.O , Dow Jones et Thomson Reuters TRI.TO . M. Gandler a cofondé FuboTV en 2015 avec Alberto Horihuela et Sung Ho Choi, et occupe le poste de directeur général de la société depuis sa création.

"Alisa est une dirigeante chevronnée qui apporte près de 30 ans d’expérience dans les domaines des produits, du numérique et de l’exploitation, notamment à des postes de direction chez Disney+, Hulu et ESPN+", a déclaré Andy Bird, président du conseil d’administration.

Conformément à son contrat de travail, Mme Bowen devrait percevoir un salaire de base annuel de 1,58 million de dollars (XX millions d'euros) et pourrait prétendre à une prime de performance annuelle fixée à 120 % de son salaire de base, selon un document réglementaire.

FuboTV a indiqué que M. Gandler, dont le mandat de directeur général de la société a pris fin le 9 juillet, percevra des indemnités de départ conformément à son contrat de travail.

M. Gandler a également démissionné de son poste au sein du conseil d’administration de FuboTV et sa candidature à sa réélection lors de la prochaine assemblée générale annuelle a été retirée, a précisé la société.