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FuboTV en hausse après la nomination d'Alisa Bowen au poste de directrice générale
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 22:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juillet - ** L'action FuboTV FUBO.N progresse de 1,2 % à 9,62 dollars après la clôture

** FUBO nomme Alisa Bowen au poste de directrice générale à compter du 10 juillet; elle succède ainsi à David Gandler, cofondateur de FuboTV

** Mme Bowen rejoint FUBO après avoir travaillé chez Disney

DIS.N , où elle occupait le poste de présidente de Disney+ depuis septembre 2022

** À la clôture de jeudi, l'action FUBO avait chuté de 68,5 % depuis le début de l'année

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