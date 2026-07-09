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Fubo nomme Alisa Bowen au poste de directrice générale
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 22:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

FuboTV FUBO.N a annoncé jeudi avoir nommé Alisa Bowen, une dirigeante chevronnée du secteur des médias, au poste de directrice générale de la société, à compter du 10 juillet.

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