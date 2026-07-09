Fubo nomme Alisa Bowen au poste de directrice générale

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FuboTV FUBO.N a annoncé jeudi avoir nommé Alisa Bowen, une dirigeante chevronnée du secteur des médias, au poste de directrice générale de la société, à compter du 10 juillet.