Fubo nomme Alisa Bowen au poste de directrice générale

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La Bourse de New York a clôturé dans le vert jeudi, profitant de la détente des prix du pétrole et des craintes inflationnistes ainsi que d'un élan favorable aux actifs technologiques. Le Dow Jones a pris 0,27%, l'indice Nasdaq - qui regroupe les grands noms technologiques ...
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