FTSE-100 (Londres) : nouveau record absolu à 10.915Pts
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 17:17

Les records du "Footsie" s'enchainent malgré l'état délabré des finances et de la croissance au Royaume Uni : l'indice phare est porté de record en record (pas moins de 7 en 10 séances) par les conglomérats miniers, les valeurs d'armement ( réacteurs) puis les banques.
La hausse est littéralement "funiculaire" depuis le 1er janvier avec une seule consolidation de -1% du 16 au 20 janvier (à cheval dur 1 weekend), sinon un record est battu tous les 3 jours depuis le 1er janvier (pour un gain cumulé qui flirte avec les 10%).
Aucune signe de retournement, mais tous les oscillateurs sont tassés en zone de surachat (aucun "respiration" depuis la consolidation du 13 au 20 novembre dernier, jusque sur 9.500, soit 15% en ligne droite en 3 mois et une semaine).
Le seuil de retournement court terme se situe vers 10.680, un scénario de correction serait validé sous 10.250Pts, avec l'ex-zénith des 9.900Pts du 12 novembre 2025 en ligne de mire).

