FTC Solar progresse grâce à un chiffre d'affaires supérieur à celui du troisième trimestre
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 16:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

12 novembre - ** Les actions de la société solaire FTC Solar FTCI.O ont augmenté de 30,4% à 9,71 dollars, au plus haut depuis décembre 2023

** Les revenus de la société pour le troisième trimestre ont plus que doublé pour atteindre 26 millions de dollars par rapport à l'année précédente et ont également dépassé l'estimation moyenne des analystes de 21,12 millions de dollars - données compilées par LSEG

** FTCI affiche une perte plus faible au 3ème trimestre de 5,3 millions de dollars contre 12,68 millions de dollars il y a un an

** La société a égalementconclu un accord pour acheter 55% des parts d'Alpha Steel pour un montant total de 2,7 millions de dollars

** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre devrait se situer entre 30 et 35 millions de dollars

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 75,4 % depuis le début de l'année

