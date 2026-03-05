FTC Solar chute après des prévisions médiocres pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Les actions de la société solaire FTC Solar

FTCI.O en baisse de 26% à 5,49 $ en pré-commercialisation

** La société prévoit une perte de base ajustée de 5,9 millions de dollars à 9,6 millions de dollars pour le 1er trimestre, contre une perte de 3,82 millions de dollars estimée par les analystes - données compilées par LSEG

** FTCI s'attend à ce que les revenus du 1er trimestre se situent entre 20 et 25 millions de dollars, contre une estimation de 35,1 millions de dollars

** FTCI déclare qu'elle aborde le premier trimestre avec un peu de saisonnalité et des effets résiduels de l'incertitude réglementaire liée aux retards de projets à la mi-2025

** La société annonce une perte ajustée par action de 17 cents pour le quatrième trimestre, par rapport à une perte estimée de 22 cents par action

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 32% depuis le début de l'année