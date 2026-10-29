FTAI : entre résultats contrastés et rachats d'actions doublés, le marché va trancher

Le spécialiste de la maintenance de moteurs et de la location d'avions a enregistré une nette progression de ses résultats au 3e trimestre 2026, avec une performance contrastée au regard des attentes du marché. Dans le même temps, le groupe a annoncé le doublement de son programme de rachats d'actions, porté à 1 MdUSD.

FTAI Aviation a dégagé un bénéfice net part du groupe de 149,1 MUSD au titre du 3e trimestre 2026, en hausse de 30,7% sur un an et très légèrement en deçà du consensus S&P qui visait 153 MUSD.

Le bénéfice par action dilué publié ressort à 1,43 dollar, en ligne avec le consensus S&P (1,43 USD) mais inférieur au consensus VisibleAlpha de 1,50 dollar cité par Jefferies et RBC Capital Markets.

De son côté, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 46,6%, à 977,7 MUSD (le consensus S&P visait 1 014 MUSD), tandis que l'EBITDA ajusté a progressé de 17,1%, à 348,3 MUSD. Ce dernier dépasse d'environ 9% le consensus VisibleAlpha (320 MUSD). Cette mesure ajustée exclut notamment 22 MUSD de dépenses de recherche et développement pré-commerciales liées à FTAI Power.

Dynamique positive dans toutes les divisions

La hausse d'activité a surtout été portée par la division "Aerospace Products", dont les revenus ont bondi de 76%, à 910 MUSD. Son EBITDA ajusté a progressé de 57%, à 282,4 MUSD, dépassant de 4% les attentes du marché. Sa marge d'EBITDA ajusté ressort 31%, contre 34,8% un an plus tôt, mais en amélioration de 2,5 points sur un trimestre. Jefferies souligne d'ailleurs le retour des marges à un niveau conforme aux objectifs du groupe.

La production de modules de moteurs CFM56 a parallèlement augmenté de 50% sur un an, à 311 unités. Depuis janvier, FTAI en a produit 877, sur un objectif de 1200 pour l'ensemble de l'exercice.

Dans l'activité Aviation Leasing, l'EBITDA ajusté a reculé de 22,6%, à 104 MUSD, tout en dépassant de 7% le consensus.

Enfin, FTAI a aussi annoncé des avancées dans son activité de production d'énergie : la turbine Mod-1 a franchi les principales étapes de validation technique, avec une puissance maximale de 25 mégawatts. Plus de 100 unités sont déjà sous contrat pour des livraisons en 2027 et 2028. RBC Capital Markets estime que ces progrès renforcent la crédibilité des ambitions du groupe dans cette nouvelle activité.

"Nous avons une dynamique dans toutes nos activités et une visibilité claire sur 2027", abonde Joe Adams, le PDG.

Programme de rachats d'actions doublé

Le groupe a par ailleurs doublé son programme de rachats d'actions, porté à 1 MdUSD, et prévoit une opération accélérée de 500 MUSD d'ici la fin de l'année. RBC y voit un signal de confiance de la direction dans les perspectives de l'entreprise.

Jefferies maintient sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours de 325 dollars, tandis que RBC Capital Markets conserve son opinion "Surperformance", avec une cible de 250 dollars.

Enfin, FTAI Aviation a confirmé ses objectifs d'EBITDA ajusté pour 2026 et 2027. Le groupe vise un total de 1,525 MdUSD en 2026 pour ses activités Aerospace Products et Aviation Leasing, puis 2,3 MdsUSD en 2027 en incluant FTAI Power.