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FTAI Aviation en hausse après que la bonne performance des produits aérospatiaux a permis de dépasser les prévisions de bénéfice récurrent au troisième trimestre
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 11:41

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action de la société de location de moteurs d'avion FTAI Aviation FTAI.O a progressé d'environ 8 % pour s'établir à 180 dollars avant l'ouverture du marché

** Le résultat opérationnel ajusté de FTAI au troisième trimestre a dépassé les prévisions des analystes, soutenu par la bonne performance de la division des produits aérospatiaux

** L'EBITDA ajusté du troisième trimestre s'élève à 348,3 millions de dollars, contre des estimations des analystes de 319,7 millions de dollars – données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action s'élève à 1,43 dollar, contre 1,10 dollar un an plus tôt

** À la clôture d'hier, le titre avait reculé de 15 % depuis le début de l'année

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