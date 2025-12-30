FT-100 : un nouveau record à 9.950Pts, les 10.000 pour ce 31/12 ?
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 17:51
Les conglomérats miniers et les banques ont largement contribué à la surperformance du FT-100 qui fait 2 fois mieux que le CAC40.
Parmi les objectifs possibles en 2026, il y a 12.230, soit 61,8% par rapport au plancher des 7.550 du 7 avril dernier... voir 12.750 en appliquant ce ratio au précédent zénith des 7.850 du 22 mai 2018
