 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

FT-100 : un nouveau record à 9.950Pts, les 10.000 pour ce 31/12 ?
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 17:51

FT-100 grimpe de 0,8% et inscrit un nouveau record à 9.950Pts (après 9.930 le 13/11) : le test des 10.000 semble possible (il ne manque que 0,5%) dès ce 31/12 pour finir l'année au zénith... et avec un gain de 22% alors que le Royaume Uni est en plein crise budgétaire.
Les conglomérats miniers et les banques ont largement contribué à la surperformance du FT-100 qui fait 2 fois mieux que le CAC40.
Parmi les objectifs possibles en 2026, il y a 12.230, soit 61,8% par rapport au plancher des 7.550 du 7 avril dernier... voir 12.750 en appliquant ce ratio au précédent zénith des 7.850 du 22 mai 2018

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank