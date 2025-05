FT-100 : 7.700/8.600 en ligne droite, 15 séances de hausse information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 19:36









(CercleFinance.com) - C'est un exploit sans précédent pour l'un des principaux indices boursiers de la planète, et le FT-100 appartient même au 'top-5' : le 'FT' passe de 7.700/8.600 en ligne droite (+13% en 3 semaines, il y a déjà eu des écarts plus considérables) et aligne 15 séances de hausse.

Aucune consolidation, aucun retracement, pas de motifs économiques concrets, pas d'embellie sur les 'Gilts', pas de baisses de taux imminente... c'est une hausse linéaire -parfaitement linéaire- basée sur... rien, sinon l'espoir que Trump capitule sur la question des droits de douane.

Le FT-100 refranchit l'ex-plancher du 11 mars (8.500) puis celui des 4 et 31 mars (8.570) et le prochain objectif devient 8.700 (dernier sommet du 15/03).





