FS KKR Capital chute après l'abaissement de la note de Moody's

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24 mars - ** Les actions de la société de développement commercial FS KKR Capital Corp FSK.N chutent de 2,2 % à 10,15 $ après que l'agence de notation Moody's a abaissé la note de FSK de BAA3 à BA1

** Moody's a déclaré que "l'abaissement de la note reflète les défis continus de la qualité des actifs de FSK, qui ont entraîné une baisse de la rentabilité et une plus grande érosion de la valeur liquidative au fil du temps par rapport aux pairs BDC"

** Les prêts en souffrance, c'est-à-dire les prêts pour lesquels les emprunteurs ont cessé d'effectuer des paiements, ont atteint 5,5 % du total des investissements à la fin de 2025, l'un des pourcentages les plus élevés parmi les BDC notées, selon le rapport

** Cependant, FSK est bien positionné du point de vue des liquidités, avec une capacité de revolver disponible suffisante et des échéances de dette non garantie bien échelonnées, a ajouté Moody's

** Le mois dernier, la société a réduit son dividende de 70 cents à 48 cents au 4ème trimestre par rapport au 3ème trimestre

** Un des 11 analystes considère l'action comme "strong buy" et 10 comme "hold"; leur PT médian est de $15 - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, FSK a baissé de 31,7% depuis le début de l'année