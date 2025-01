Frontier relance les négociations en vue d'une fusion avec Spirit Airlines

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte et ajout de détails à partir des documents de sécurité tout au long de l'année) par Rajesh Kumar Singh et Shivansh Tiwary

Spirit Airlines SAVEQ.PK et son rival Frontier Group ULCC.O discutent à nouveau d'une fusion, plus de deux ans après que les deux transporteurs à très bas coûts aient échoué à conclure un accord.

Mercredi, les compagnies ont révélé leurs discussions dans un document de sécurité. Spirit, qui s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites l'année dernière, a déclaré qu'elle avait rejeté une offre d'acquisition "inadéquate et inapplicable" de la part de Frontier, mais qu'elle examinerait une proposition révisée qui répondrait à ses préoccupations.

Au début du mois, Frontier avait proposé aux parties prenantes de Spirit une dette de 400 millions de dollars et une participation de 19 % dans Frontier, évaluant la transaction à environ 2,16 milliards de dollars.

Spirit a déclaré que cette offre était inférieure à celle dont les deux compagnies avaient discuté l'année dernière, avant son dépôt de bilan. Elle a également demandé l'assurance que l'opération serait conclue et que Frontier n'y renoncerait pas.

"Si vous souhaitez faire une proposition révisée qui soit effectivement en mesure de conclure l'opération et de combler les lacunes importantes, nous serions heureux de l'examiner et de nous efforcer à nouveau d'inciter nos parties prenantes à faire de même", a écrit Spirit.

La compagnie aérienne basée en Floride avait signé un accord en espèces et en actions avec Frontier en 2022 pour former une nouvelle compagnie aérienne sans fioritures, mais JetBlue Airways JBLU.O est entrée dans la mêlée avec une offre entièrement en espèces, déclenchant une guerre d'enchères pour Spirit.

JetBlue a fini par l'emporter dans la bataille pour le rachat , mais l'opération a été abandonnée l'année dernière, après qu'un juge américain l'a bloquée pour des raisons d'anti-concurrence.

Spirit a déposé son bilan en novembre, après avoir été confrontée à de longues périodes de pertes financières, à des tentatives de fusion infructueuses et à des dettes considérables. Mercredi, la compagnie aérienne a déclaré qu'elle prévoyait d'achever son processus de restructuration au cours du premier trimestre.

Les compagnies à très bas coûts, qui excellaient dans laréduction des dépenses et l'offre de voyages sans fioritures, ont connu des difficultés depuis la pandémie en raison de l'augmentation des coûts d'exploitation et de la hausse de la demande de voyages haut de gamme. Elles sont aujourd'hui contraintes de revoir leurs modèles économiques pour attirer des voyageurs plus fortunés en leur offrant des sièges plus confortables et plus spacieux dans leurs avions.

Certains analystes ont préconisé une fusion entre Spirit et Frontier, estimant qu'elle leur permettrait de rivaliser plus efficacement avec des concurrents plus importants.

Frontier a déclaré qu'une fusion serait meilleure pour la viabilité à long terme, faisant de la combinaison la cinquième plus grande compagnie aérienne des États-Unis et produisant au moins 600 millions de dollars d'économies opérationnelles. Elle a fait valoir que l'opération offrirait une plus grande valeur aux parties prenantes de Spirit que le plan de restructuration actuel de la compagnie.

Elle s'attend également à un examen "accéléré" de l'opération par les autorités de régulation.

"En tant que compagnie aérienne combinée, nous serions en mesure d'offrir plus d'options et des économies plus importantes, ainsi qu'une expérience de voyage améliorée avec un service plus fiable", a déclaré le directeur général de Frontier, Barry Biffle.