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Frontier rejoint les compagnies aériennes qui misent sur Starlink pour attirer les voyageurs
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Frontier Airlines ULCC.O a annoncé mardi qu’elle allait lancer un service Wi-Fi à bord grâce à la connexion Internet par satellite Starlink de SpaceX

SPCX.O et commencer à l’installer sur l’ensemble de sa flotte début 2027.

La compagnie aérienne basée à Denver est la première compagnie ultra-low-cost américaine à s'associer au service Starlink d'Elon Musk, alors que l'entreprise est en concurrence avec le service Kuiper d'Amazon AMZN.O pour fournir du Wi-Fi à bord aux compagnies aériennes.

Les compagnies aériennes misent de plus en plus sur des services haut de gamme pour se démarquer de leurs concurrents. Le déploiement de Starlink par Frontier fait suite à l’introduction par la compagnie de sièges en première classe et à des modifications de son programme de fidélité visant à séduire les clients les plus dépensiers.

« Nous continuons d’investir dans les produits et services qui comptent le plus pour nos clients », a déclaré Jimmy Dempsey, directeur général, dans un communiqué.

La compagnie aérienne n’a pas divulgué les termes de l’accord. L’installation de Starlink peut nécessiter un investissement substantiel , pouvant atteindre plusieurs centaines de millions de dollars pour les grandes flottes.

Frontier fait partie des cinq compagnies aériennes du portefeuille d’Indigo Partners qui prévoient d’installer Starlink sur plus de 1 000 appareils.

Pour autant, toutes les compagnies low-cost ne sont pas convaincues de la rentabilité de cette solution. Ryanair RYA.I et EasyJet EZJ.L ont souligné les coûts liés à la connectivité en vol, mettant en avant le débat visant à déterminer si les produits haut de gamme peuvent générer suffisamment de revenus supplémentaires pour justifier l’investissement pour les compagnies low-cost.

Starlink utilise des milliers de satellites en orbite terrestre basse, qui offrent généralement des connexions plus rapides et une latence plus faible que les systèmes traditionnels de satellites géostationnaires.

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