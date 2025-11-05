Frontier prévoit un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions grâce à l'amélioration des tarifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Frontier Group Holdings ULCC.O , la société mère du transporteur à bas prix américain Frontier Airlines, a prévu un bénéfice meilleur que prévu au quatrième trimestre mercredi, aidé par l'amélioration des tarifs aériens.

Les transporteurs américains ont réduit leur capacité au cours des derniers mois pour soutenir le pouvoir de tarification après un ralentissement des voyages intérieurs plus tôt cette année – motivé par l'incertitude économique causée par les tarifs douaniers radicaux du président Donald Trump – avait laissé les compagnies aériennes dans une impasse, les poussant à réduire les tarifs pour remplir les sièges.

Frontier a déclaré qu'elle s'attendait à un bénéfice ajusté de 4 cents à 20 cents par action au quatrième trimestre, le point médian de 12 cents étant supérieur aux attentes moyennes des analystes de 10 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

La compagnie aérienne basée à Denver a misé sur des changements de réseau, des réductions de capacité et des offres de produits améliorées pour augmenter ses bénéfices.

La compagnie aérienne à bas prix a déclaré une perte de 34 cents par action au troisième trimestre, tandis que le total des recettes d'exploitation a chuté de 5 % pour atteindre 886 millions de dollars.

Frontier prévoit de déployer des sièges de première classe au début de 2026 et vise à doubler ses revenus de fidélisation pour atteindre 6 dollars par passager d'ici l'année prochaine.

La compagnie prévoit la livraison de sept avions A320neo, de trois avions A321neo et de 10 moteurs de rechange PW1100 au quatrième trimestre 2025, qui devraient tous être financés par des transactions de cession-bail.

Une opération de cession-bail consiste pour un transporteur à vendre ses avions d'occasion ou nouvellement acquis à des sociétés de crédit-bail et à les leur louer pour leur propre usage.

Au cours du troisième trimestre, les recettes unitaires ont diminué de 1,5 %, mais les coûts unitaires ont augmenté de 9,3 %.