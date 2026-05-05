Frontier Airlines prévoit une perte trimestrielle plus importante que prévu en raison de la flambée des prix du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur la liquidité au paragraphe 8 et de prévisions sur le prix du carburant au paragraphe 11)

Frontier Group ULCC.O , la société mère de la compagnie aérienne low-cost Frontier, a annoncé mardi des pertes plus importantes que prévu pour le deuxième trimestre, la guerre en Iran faisant grimper les prix du kérosène et réduisant ses marges.

L'action de la compagnie aérienne a chuté de 3,6 % en pré-ouverture.

Partout dans le monde, les compagnies aériennes ont réduit leurs capacités, augmenté les frais pour les bagages enregistrés et ajouté des surcharges carburant afin de faire face à la flambée des dépenses de carburant, après que la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran a drastiquement réduit l'approvisionnement en pétrole.

Contrairement à leurs homologues proposant un service complet, les compagnies low-cost disposent de moins de leviers pour augmenter leurs revenus accessoires afin de faire face à la flambée des prix du carburant, qui représentent généralement environ un quart de leurs dépenses d'exploitation.

La flambée des prix du carburant liée à la guerre en Iran a fait sa première victime dans le secteur aérien la semaine dernière, lorsque Spirit Airlines, le concurrent le plus proche de Frontier, a mis fin à ses activités après que la hausse des dépenses de carburant eut bouleversé ses plans de sortie de faillite.

La faillite de Spirit élimine le concurrent le plus féroce de Frontier sur des dizaines de liaisons touristiques qui se chevauchent, ce qui pourrait faire grimper les tarifs à court terme et donner à Frontier la possibilité de gagner des parts de marché.

Les compagnies aériennes low-cost américaines ont sollicité 2,5 milliards de dollars d’aide gouvernementale pour faire face à la flambée des coûts du carburant, mais le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a déclaré qu’il ne pensait pas que le gouvernement devait les renflouer car elles « ont accès à des liquidités ».

Frontier a déclaré disposer d'environ 974 millions de dollars de liquidités au premier trimestre et s'attend à ce que ses liquidités au deuxième trimestre se situent entre 900 et 950 millions de dollars.

Pour le deuxième trimestre, Frontier prévoit une perte comprise entre 45 et 60 cents, supérieure aux prévisions des analystes qui tablaient sur une perte de 43 cents, selon les données compilées par LSEG.

La perte ajustée par action de la compagnie aérienne basée à Denver s'est creusée à 30 cents au cours des trois mois clos le 31 mars, contre 19 cents un an plus tôt, mais s'est avérée inférieure aux prévisions des analystes, qui tablaient sur une perte de 36 cents.

Elle a payé un prix moyen de 2,88 dollars par gallon de carburant au premier trimestre, soit plus que les 2,5 dollars qu'elle prévoyait de payer avant la guerre en Iran. Pour le deuxième trimestre, elle s'attend à payer 4,25 dollars par gallon de kérosène.