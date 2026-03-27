Friedrich Merz déclare qu'il se battra pour l'avenir du projet franco-allemand d'avion de combat

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Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré vendredi qu'il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver le programme d'avions de combat FCAS en crise avec la France et l'Espagne et pour encourager de manière générale une plus grande coopération au sein de l'industrie européenne de la défense.

"L'avenir de l'industrie allemande est désormais en jeu, et cette industrie dépend fortement du secteur de la défense", a déclaré Friedrich Merz lors d'une conférence organisée par le journal FAZ, ajoutant qu'il se battrait "jusqu'au dernier moment" pour des projets européens communs tels que le FCAS.

Le chancelier a indiqué que deux modérateurs - l'un français, l'autre allemand - ont été nommés pour trouver des moyens d'assurer l'avenir du projet d'ici la fin du mois prochain.

Les plans de développement d'un système de combat aérien futuriste ne tiennent qu'à un fil, en raison d'un conflit public sur le contrôle entre la société française Dassault Aviation et Airbus, qui représente l'Allemagne et l'Espagne dans ce projet d'une valeur de 100 milliards d'euros. Le chancelier a également déclaré que le gouvernement allemand achèterait une participation dans KNDS, le fabricant franco-allemand des chars Leopard, afin de préserver son influence après la cotation prévue sur le site dans le courant de l'année, qui valorise l'entreprise entre 20 et 25 milliards d'euros. Reuters a rapporté en février que Berlin se préparait à acheter une participation minoritaire d'au moins 25,1 % dans KNDS, citant des personnes familières avec le dossier.