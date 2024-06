FREY signe 400 M€ de nouveaux financements

FREY a mis en place 400 M€ de financements bancaires corporate afin d’allonger la maturité de sa dette tout en disposant de nouveaux moyens financiers pour poursuivre sa stratégie de croissance, au service de son ambition de devenir le leader européen du commerce de plein air.



Représentant 40% de la dette du Groupe, ce refinancement est in fine et d’une durée de 5 ans (avec une extension possible pour 2 années supplémentaires). Il permet d’allonger la maturité de la dette qui est dorénavant supérieure à 4 ans. La société n’a plus d’échéances de dettes significatives avant 2027, échéance d’ores et déjà couverte avec les liquidités existantes.



Par ailleurs, ces financements permettent à FREY de disposer de 120 M€ de nouvelles lignes de crédit non tirées pouvant être, à tout moment, mobilisées pour sa politique d’acquisition. Ce refinancement porte ses liquidités disponibles (trésorerie et lignes non-tirées) à plus de 280 M€.



Le coût de ces financements est en ligne avec les financements mis en place depuis 24 mois. Grâce à ces nouveaux financements et aux couvertures en place, FREY disposera d’un coût moyen de sa dette compétitif pour poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie.