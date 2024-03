Pionnière dans le virage stratégique vers la durabilité depuis 2008, puis 1ère entreprise cotée certifiée B Corp™ et 1ère foncière immobilière française à avoir adopté le statut de Société à Mission en 2021, FREY demeure à l'avant-garde de l'innovation et de l'exemplarité. Entamant en 2024 sa 4ème année d’exercice, après l’obtention du quitus de son Comité de Mission ( ) et de l’audit réalisée pour la 2ème fois par un Organisme Tiers Indépendant KPMG, FREY publie son 3ème rapport de Mission qui fait état du suivi de la mission et l’atteinte de ses objectifs.