FREY lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d’un montant d’environ 102 millions d’euros

Parité : 3 actions nouvelles pour 22 actions existantes

Prix unitaire de souscription : 30,00 euros par action nouvelle

Période de négociation des DPS : du 24 novembre 2021 au 6 décembre 2021 inclus

Période de souscription : du 26 novembre 2021 au 8 décembre 2021 inclus



Le prospectus relatif à l’Augmentation de Capital (le « Prospectus ») a reçu l’approbation n°21-498 en date du 22 novembre 2021 de l’Autorité des marchés financiers (l’«AMF »). L’approbation du prospectus par l’AMF ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché réglementé.

Le Prospectus est disponible sur demande et sans frais au siège social de la Société, sur le site de la Société (frey.fr) et sur le site de l’AMF (amf-france.org/). La Société attire l’attention du public sur les facteurs de risques pré présents à la section 1.4 du DEU et à la section 2 de la Note d’Opération.