FREY, la Banque des Territoires et CDC Habitat s’associent pour transformer les zones commerciales d’entrées de ville

Un potentiel de création de 1 million de logements à l'heure du ZAN : Dans un contexte national où la zéro artificialisation nette devient prioritaire, ces vastes zones de périphérie représentent un vivier de fonciers opportun pour « reconstruire la ville sur la ville ». Elles permettraient la création de logements dans le respect des principes de la transformation écologique et constituent donc une formidable opportunité pour l’évolution et le développement des territoires. On estime qu’il existe sur 243 zones commerciales de périphérie des 21 plus grandes aires urbaines françaises un gisement de fonciers artificialisés de 55 000 ha représentant à terme un potentiel théorique d’environ 70 millions de m2 de densification à usages mixtes **, soit plus de 1 million de logements ***.

Un partenariat innovant au service des territoires : Changer les formes urbaines de ces espaces commerciaux d’entrée de ville encore en activité nécessite une ingénierie opérationnelle très fine pour à la fois imaginer et concevoir les nouveaux quartiers mixtes mais également préserver au maximum l’attractivité commerciale pendant et après les travaux lourds qui sont réalisés. Il ne s’agit plus de rénover pour redynamiser mais d’inventer un nouveau mode de fabrication de la ville.