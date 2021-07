FREY étend son implantation dans le sud-est de la France avec l'acquisition du centre commercial de plein air Carré Sud à Nîmes

La foncière FREY (ISIN : FR0010588079), spécialisée dans le développement et la gestion de centres commerciaux de plein air, annonce avoir fait l'acquisition auprès d'un groupe d'investisseurs privés, des parts d'une société détenant le centre commercial Carré Sud à Nîmes, pour un montant de 85,7 millions d'euros actes en mains.



A cette occasion, Antoine FREY, Président directeur général, déclare : « Situé à 40 km du Shopping Promenade? en Arles, Carré Sud renforce notre présence dans le sud-est de la France. Implanté dans la première zone commerciale de Nîmes, Carré Sud est un actif très performant qui propose une offre shopping et loisirs en phase avec les attentes d'une clientèle toujours plus nombreuse ».