FREY annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de 161,5 millions d'euros- Entrée de SCI Primonial Capimmo au capital à hauteur de 6,9% pour un montant de 50,0 millions d'euros- Règlement-livraison et début des négociations des actions nouvelles le 4 décembre 2019Antoine Frey, Président Directeur Général, déclare : « Je remercie une nouvelle fois nos actionnaires, fidèles ou nouveaux, pour leur confiance dans notre stratégie de croissance en France et à l'international.D'une foncière de développement de centres commerciaux de plein air offrant des lieux de vie et de shopping à taille humaine répondant au besoin de réparation urbaine des entrées de ville et à l'efficacité économique avérée pour nos enseignes, notre Groupe est devenu également un acteur du renouvellement urbain de périphérie et de centre ville, par ses opérations mixtes.Cette levée de fonds va permettre de poursuivre le développement de notre portefeuille de projets en France, avec notamment les Shopping Promenade de Strasbourg (67) et Claye-Souilly (77). Elle va également permettre de disposer des fonds complémentaires pour saisir les opportunités de croissance sur la péninsule ibérique, à l'image des acquisitions réalisées cette année en Espagne et au Portugal.Enfin, la diversité de l'actionnariat de FREY, à la fois entrepreneurial et institutionnel, demeure un gage de dynamisme et de solidité pour le Groupe ».