Frey affiche une forte hausse de son résultat net pdg au 1er semestre

Frey a annoncé un chiffre d'affaires de 134,6 millions d'euros au 1er semestre 2026, en hausse de 43,9% sur un an. A périmètre constant, la croissance des loyers facturés est de 1,9%.

Invest Securities souligne que si la fréquentation des sites de FREY a légèrement reculé au 1er semestre 2026 de -1,1% (la foncière attribuant ce repli au renchérissement du prix des carburants), le chiffre d'affaires des commerçants a néanmoins légèrement progressé ( 1,1%).

L'EBITA s'inscrit à 71,2 millions d'euros ( 39,3%), mais la marge se contracte de -180bps à 52,9%.

En première lecture, Invest Securities l'attribue à l'évolution du patrimoine, avec des outlets plus gourmands en services.

Le résultat net pdg est en forte hausse à 57,5 millions d'euros ( 44,7 millions d'euros), soit 1,82 EUR/action. Selon Invest Securities, cette progression reflète pour l'essentiel la variation de juste valeur des immeubles de placement ( 56,2 millions d'euros).

Le patrimoine consolidé progresse de 92,1 millions d'euros à 2 798,4 millions d'euros. Invest Securities estime qu'il est porté par la légère compression du taux de capitalisation moyen des expertises (-10bps à 7,21%) et par 38,6 millions d'euros de travaux, la cession du retail park de Clermont-Ferrand restant marginale (2,7 millions d'euros).

L'analyste note également que l'ANR EPRA NDV de FREY ressort à 1 029,3 millions d'euros au 30 juin 2026, soit 32,6 EUR par action, contre 1 054,9 millions d'euros (33,2 EUR/action) au 31 décembre 2025, soit un repli de -1,8% sur le semestre (dont 2EUR de dividendes).

Invest Securities souligne qu'aucun objectif chiffré de chiffre d'affaires, de résultat ou de dividende pour 2026 n'a été communiqué.

"Dans une optique plus moyen terme, l'ambition de croissance de la foncière est forte : volonté de porter le patrimoine de 2,6MdsEUR fin 2025 à 5MdsEUR en 2030)" indique le bureau d'analyse.