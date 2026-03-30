 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fret aérien : la demande mondiale accélère de 11,2% en février malgré la géopolitique
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 16:35

L'association internationale du transport aérien souligne une dynamique solide du secteur, portée par le commerce mondial, mais alerte sur les incertitudes liées au Moyen-Orient et aux coûts du carburant.

L'IATA annonce une hausse de 11,2% de la demande mondiale de fret aérien en février 2026, mesurée en tonnes-kilomètres de fret (CTK), tandis que la capacité progresse de 8,5%. Les opérations internationales affichent une croissance encore plus soutenue, à 11,6%.

Cette performance s'inscrit dans un contexte de reprise du commerce mondial ( 5,2% en janvier) et d'amélioration du climat manufacturier, l'indice PMI atteignant 53,1. Les nouvelles commandes à l'export progressent également, soutenant les perspectives du fret aérien.

Willie Walsh, directeur général de l'IATA, souligne que "la demande a fortement progressé malgré l'effet saisonnier du Nouvel An lunaire", tout en avertissant que le conflit au Moyen-Orient complique la visibilité pour l'année.

Les prix du carburant aviation augmentent finalement de manière modérée sur un an ( 1,2%) mais la note pointe surtout la volatilité des marges de raffinage (écart Brent-jet fuel) et les tensions d'approvisionnement, qui sont des facteurs de risque plus structurants que le seul 1,2%.

Sur le plan régional, l'Afrique ( 21%) et le Moyen-Orient ( 16,5%) enregistrent les plus fortes croissances, tandis que l'Amérique latine reste à la traîne ( 0,7%). L'Asie-Pacifique ( 13,6%) et l'Amérique du Nord ( 9,4%) affichent également des progressions solides.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank