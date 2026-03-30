Fret aérien : la demande mondiale accélère de 11,2% en février malgré la géopolitique
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 16:35
L'IATA annonce une hausse de 11,2% de la demande mondiale de fret aérien en février 2026, mesurée en tonnes-kilomètres de fret (CTK), tandis que la capacité progresse de 8,5%. Les opérations internationales affichent une croissance encore plus soutenue, à 11,6%.
Cette performance s'inscrit dans un contexte de reprise du commerce mondial ( 5,2% en janvier) et d'amélioration du climat manufacturier, l'indice PMI atteignant 53,1. Les nouvelles commandes à l'export progressent également, soutenant les perspectives du fret aérien.
Willie Walsh, directeur général de l'IATA, souligne que "la demande a fortement progressé malgré l'effet saisonnier du Nouvel An lunaire", tout en avertissant que le conflit au Moyen-Orient complique la visibilité pour l'année.
Les prix du carburant aviation augmentent finalement de manière modérée sur un an ( 1,2%) mais la note pointe surtout la volatilité des marges de raffinage (écart Brent-jet fuel) et les tensions d'approvisionnement, qui sont des facteurs de risque plus structurants que le seul 1,2%.
Sur le plan régional, l'Afrique ( 21%) et le Moyen-Orient ( 16,5%) enregistrent les plus fortes croissances, tandis que l'Amérique latine reste à la traîne ( 0,7%). L'Asie-Pacifique ( 13,6%) et l'Amérique du Nord ( 9,4%) affichent également des progressions solides.
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