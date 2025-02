Fresnillo : surpasse l'ultime obstacle court terme des 802£ information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 17:31









(CercleFinance.com) - Le producteur d'argent et d'Or s'est rapidement débarrassé de la résistance des 773£ du 22 au 29 octobre dernier.

Fresnillo soulève à présent celle des 800,6£ (ex-résistance du 11/04/2023) et si le titre confirme le débordement des 805£, il n'y aura plus guère d'obstacle avant la résistance des 980£ des 15/11/2021 puis du 4 au 13/01/2023.





Valeurs associées FRESNILLO 805,50 GBX LSE +5,29%