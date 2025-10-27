Fresnillo : s'achemine vers une cassure des 2.100Pound (24E)
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 18:49
L'objectif suivant serait le test de l'ex-résistance des 1.757P, l'ex-résistance du 13 août dernier, puis des 1.638, le plancher du 19 août.
A ce jour, le gain annuel se chiffre encore à +240%, ce qui interdit d'exclure une correction jusqu'au comblement du 'gap' des 1.457 du 4 août.
Valeurs associées
|2 100,000 GBX
|LSE
|-5,06%
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute plus de détails aux paragraphes 4 à 6) par Greg Bensinger Amazon AMZN.O prévoit ... Lire la suite
-
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a signé lundi un contrat pour 20 avions de combat Eurofighter Typhoon en recevant à Ankara le Premier ministre britannique Keir Starmer. Au côté de M. Starmer, le président Erdogan s'est félicité de cet accord, qui représente ... Lire la suite
-
Alassane Ouattara a été réélu lundi président de la Côte d'Ivoire, un quatrième mandat obtenu sur un score écrasant, après un scrutin privé des deux principales figures de l'opposition et boudé par la moitié des électeurs. M. Ouattara, 83 ans, qui affrontait quatre ... Lire la suite
-
La Jamaïque se prépare lundi à l'arrivée de l'ouragan Melissa, qui pourrait être le plus violent à jamais avoir touché terre sur son territoire, et pourrait entraîner inondations et glissements de terrain catastrophiques. "Ne vous aventurez pas à l'extérieur de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer