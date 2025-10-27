 Aller au contenu principal
Fresnillo : s'achemine vers une cassure des 2.100Pound (24E)
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 18:49

Fresnillo s'achemine vers une cassure des 2.100Pound (24E), le plancher du 22 octobre , ce qui devrait donner lieu au comblement du 'gap' des 1.925P du 2 septembre, puis des 1.792 du 29 août.
L'objectif suivant serait le test de l'ex-résistance des 1.757P, l'ex-résistance du 13 août dernier, puis des 1.638, le plancher du 19 août.
A ce jour, le gain annuel se chiffre encore à +240%, ce qui interdit d'exclure une correction jusqu'au comblement du 'gap' des 1.457 du 4 août.


Valeurs associées

FRESNILLO
2 100,000 GBX LSE -5,06%
