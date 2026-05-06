Freshworks va supprimer 11 % de ses effectifs alors que l'IA transforme le secteur des logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un graphique, mise à jour des cours au paragraphe 2) par Anhata Rooprai

Freshworks FRSH.O a annoncé mardi qu'elle allait supprimer 11 % de ses effectifs, soit environ 500 emplois, alors que l'éditeur de logiciels d'entreprise fait face aux bouleversements sectoriels causés par les progrès rapides de l'intelligence artificielle.

L'action de la société, qui développe des logiciels de gestion du service client et de l'assistance technique, a chuté de plus de 8% en séance prolongée.

Ces suppressions d'emplois sont les dernières en date liées à l'IA dans le secteur des logiciels, alors que les entreprises se livrent à une course effrénée pour automatiser le travail et repenser leurs produits autour de cette technologie, tout en essayant de compenser ses coûts élevés. Le mois dernier, son concurrent Atlassian TEAM.O a annoncé qu'il allait supprimer environ 10% de ses effectifs .

Dans le même temps, les outils d'IA d'Anthropic et d'autres acteurs sont apparus comme des menaces existentielles potentielles pour les éditeurs de logiciels traditionnels, faisant chuter les actions de sociétés allant de Freshworks à des concurrents plus importants tels que Salesforce CRM.N et ServiceNow NOW.N .

Le titre de Freshworks, basé à San Mateo, en Californie, a chuté d'environ 26% cette année.

Le directeur général Dennis Woodside a déclaré à Reuters que cette décision était en partie motivée par l'utilisation de l'IA dans la conception des produits et l'ingénierie, ainsi que par l'automatisation des tâches routinières dans l'ensemble de l'entreprise.

"Plus de la moitié de notre code est écrit par l'IA", a déclaré Woodside, ajoutant que l'automatisation avait réduit "les tâches répétitives dont la technologie peut se charger".

La restructuration touchera des départements à l'échelle mondiale, a indiqué la société, qui a estimé les charges ponctuelles à environ 8 millions de dollars. La société comptait environ 4.500 employés à temps plein au 31 décembre 2025.

Woodside a déclaré que les économies réalisées grâce à la fusion des équipes commerciales, à la réduction des niveaux hiérarchiques et à l'automatisation du travail seraient réinvesties dans l'activité "Employee Experience" de Freshworks, qui comprend son logiciel de gestion des services informatiques Freshservice.

Layoffs.fyi, un site web qui recense les suppressions d’emplois dans le secteur technologique à travers le monde, a rapporté que 92.462 employés ont perdu leur emploi cette année.

Par ailleurs, Freshworks a déclaré s'attendre à un chiffre d'affaires compris entre 232 et 235 millions de dollars pour le deuxième trimestre, dont la valeur médiane est supérieure à l'estimation moyenne des analystes de 232,7 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 16% pour atteindre 228,6 millions de dollars, contre des estimations de 223,24 millions de dollars. Le bénéfice ajusté s'est établi à 11 cents par action, manquant les estimations de 12 cents.