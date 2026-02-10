Freshworks prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations en raison des inquiétudes suscitées par les logiciels pilotés par l'IA

La société de développement de logiciels Freshworks FRSH.O a annoncé mardi un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street, alimentant les inquiétudes des investisseurs quant à la viabilité de l'entreprise, alors que les progrès des services d'intelligence artificielle menacent le secteur.

Les actions de l'éditeur de logiciels ont chuté de plus de 6 % dans les échanges prolongés.

Alors que les entreprises adoptent les logiciels pilotés par l'IA d'entreprises telles que Freshworks pour les services informatiques, l'automatisation des flux de travail et l'amélioration de l'assistance à la clientèle, les nouveaux outils sophistiqués des entreprises d'IA qui promettent de faire la même chose pourraient menacer leur marché.

Le 30 janvier, Anthropic a introduit sur Claude Cowork des plugins pour l'assistance à la clientèle, le service juridique, les finances et les ventes, ce qui pourrait perturber les entreprises de logiciels et contribuer à la chute de l'ensemble du secteur .

Les analystes ont toutefois minimisé les risques.

Freshworks prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 55 et 57 cents pour 2026, inférieur aux estimations de 69 cents, selon les données compilées par LSEG, car la société s'attend à un taux d'imposition plus élevé.

LE directeur général TENTE DE DISSIPER LES INQUIÉTUDES LIÉES À L'IA

Le directeur général de Freshworks, Dennis Woodside, a déclaré que les clients ne construiraient pas tout directement, arguant que la création de systèmes informatiques d'entreprise et de services à la clientèle complets est complexe et prend des années.

"Nous avons passé une décennie à construire un système d'enregistrement et un système d'interaction qui comprend tout de votre environnement informatique", a déclaré Dennis Woodside lors d'un entretien avec Reuters.

En ce qui concerne la crainte que l'IA ne réduise le nombre de logiciels payants, Dennis Woodside a déclaré que Freshworks continuait d'augmenter le nombre de ses utilisateurs. "Nous prenons des parts à des opérateurs historiques beaucoup plus importants, comme ServiceNow, BMC et Atlassian, et c'est ainsi que nous développons notre activité", a-t-il déclaré.

Freshworks vend des licences pour des outils tels que Freshdesk pour le service à la clientèle et Freshservice pour l'assistance informatique, qui sont facturées en fonction du nombre de personnes qui se connectent à ces services, contrairement à la tarification basée sur l'utilisation utilisée par certains produits d'intelligence artificielle.

La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 952 millions et 960 millions de dollars pour 2026, ce qui est supérieur aux estimations de 945,3 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a augmenté de 14 % pour atteindre 222,7 millions de dollars, dépassant les estimations de 218,8 millions de dollars. Le bénéfice ajusté par action de 14 cents a également dépassé les estimations de 11 cents.