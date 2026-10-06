Freshworks en hausse avant son intégration dans l'indice S&P SmallCap 600

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Les actions de la société de développement de logiciels Freshworks Inc FRSH.O progressent de 4,3 % à 13,79 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société remplacera BioLife Solutions BLFS.O dans l'indice S&P SmallCap 600 à compter de l'ouverture des marchés le 8 octobre – annonce faite lundi après la clôture des marchés américains

** BLFS va être rachetée par Repligen Corp RGEN.O dans le courant de l’année, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires et de l’accord des actionnaires

** FRSH affiche une capitalisation boursière de 3,45 milliards de dollars à la dernière clôture, selon les données de LSEG

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, le titre a progressé de 7,9 %